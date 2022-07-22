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Общество22 июля 2022 9:29

В Самаре могут закупить 300 новых автобусов

В областном центре пополнят автопарк
Алена ПРОВКИНА
В областном центре появятся новые автобусы

В областном центре появятся новые автобусы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о покупке нового общественного транспорта для жителей. Планируют приобрести около 300 автобусов.

Вопрос о покупке на данный момент рассматривает профильное ведомство. Жители областного центра давно жаловались на плохой вид транспорта и частые поломки. Городские власти рассматривают вопрос и в скором времени решат, какую модель транспорта закупать. Самым популярным вариантом пока является трехдверный МАЗ, об этом сообщает 63.ru.

Напомним, что в регионе также планируют заменить трамвайные пути на улице Ново-Садовой. Модернизируют участок в течение 5 лет.