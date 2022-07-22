В Самаре для борьбы с водорослями в озере парка Металлургов запустят толстолобика

Сотрудники парка регулярно очищают озеро, но водоросли постоянно возвращаются / Фото: ЦУР Самарской области

В Самаре придумали, как победить водоросли, которые захватили озеро в парке Металлургов. Для борьбы с буйной растительностью, породившей сильный неприятный запах в районе, планируют использовать толстолобика. Об этом сообщили в ЦУРе Самарской области.

По данным МАУ «Парки Самары», сотрудники парка Металлургов борются с водорослями каждое утро. Они вручную очищают берега и дно водоема. Однако эти растения постоянно возвращаются. Для победы над ними специалисты хотят использовать толстолобика. Для этого вида рыб водоросли — лучшее лакомство.

Отметим, несмотря на водоросли, птицы не покинули озеро в парке Металлургов. И утки, и лебеди на месте. Они прекрасно чувствуют себя. Самарцев попросили не прикармливать пернатых — у них строгий рацион.