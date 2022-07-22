Старинную мельницу XIX века отреставрируют в Самарской области к маю 2023 года

Работы по восстановлению памятника голландского зодчества стартуют в августе 2022 года / Фото: hinshtein.ru

В Самарской области отреставрируют уникальный старинный объект - единственную в Поволжье ветряную мельницу XIX века. Она расположена в селе Бариновка Нефтегорского района. Работы там стартуют в августе 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Вокруг старинной голландской мельницы уже установили строительные леса. Также там сделали деревянные перекрытия на верхнем и нижнем ярусах. Планируется, что объект приведут в порядок к маю 2023 года - к 175-летнему юбилею. Средства выделят из внебюджетных источников.

Рядом с мельницей хотят открыть крафтовую пекарню и ремесленные мастерские, а также «Дом мельника» и музей истории хлеба. Кроме того, там собираются обустроить парковку, заасфальтировать подъездную дорогу, сделать освещение, разместить ретро-кафе и павильоны для сувенирных лавок.