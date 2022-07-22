Здание бывшей губернской тюрьмы отремонтируют в Самаре за 4,2 млн рублей

Здание было построено в конце XIX века / Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самаре приведут в порядок объект культурного наследия регионального значения — здание бывшей губернской тюрьмы, а также гараж. Он находится на улице Арцыбушевской, 171. Сейчас эту территорию занимает медицинский университет.

В настоящее время идет поиск подрядчика для капитального ремонта здания, построенного в конце XIX века. Согласно техзаданию, размещенному на сайте госзакупок, специалисты должны будут обновить кровлю и чердак, а также утеплить потолки и перекрытия. Срок выполнения работ — до 30 ноября 2022 года.

Победителя электронного аукциона выберут 2 августа. Начальная (максимальная) стоимость контракта — почти 4,2 млн рублей.