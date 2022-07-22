В Самаре на форуме iВолга состоялся телемост с молодежью ДНР

Телемост состоялся в пятницу, 22 июля. Фото: Юлия Рубцова

В пятницу, 22 июля в рамках Молодежного форума ПФО «iВолга» состоялся телемост с городом Снежное. В нем принял участие глава региона Дмитрий Азаров, который находится в командировке в Донецкой народной республике. Вместе с ним с участниками форума пообщались глава города Александр Скворцов и молодежь Донбасса.

- Нам есть что обсудить, что вместе сделать. Есть уникальный опыт здесь, на земле Донбасса, есть опыт в каждом регионе нашей страны, в ПФО, который сегодня может быть востребован. Это и управленческие проекты, и проекты по обустройству родной земли, образовательные проекты, проекты в сфере медицины, здравоохранения и помощи людям, - обратился к участникам форума Дмитрий Азаров.

Его поддержал и Александр Скворцов, отметив, что жители Снежного чувствуют поддержку самарцев - несмотря на то, что региональная делегация впервые посетила город в апреле.

В рамках телемоста участникам из Снежного был предложен проект «Пишем будущее» от АНО «Россия - страна возможностей». Благодаря проекту школьники из ДНР и ЛНР могут рассказать, какую роль, по их мнению, сможет сыграть молодежь в социально-экономическом, культурном и инновационном развитии.

- Вы можете описать будущее своих республик, после чего ваши работы проанализируют ведущие эксперты. Победители получат наставников и возможность реализовать собственные проекты, - призвал ребят к участию заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Антон Сериков.

Он также предложил пригласить в Снежное экспертный десант педагогов, которые проведут мастер-классы, уроки, поделятся опытом. Дмитрий Азаров поддержал предложение.