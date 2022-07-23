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Общество23 июля 2022 5:21

Самарцев напугал новый "Валдай", севший на мель

Впрочем, команда заверила - все хорошо, идут испытания судна
Анастасия МЫШКИНА
Судно на воздушной подушке село на мель, но специально

Судно на воздушной подушке село на мель, но специально

Жителей Самарской области испугал новенький "Вадай", севший на мель в районе Среднего пляжа. Люди загрустили: суда еще не запущены на маршруты, а уже нештатная ситуация. Видео судна на подводных крыльях появилось в группе "РЕЧФЛОТ-63". Впрочем, вскоре в комментариях появился и ответ. Автор видео отметила, что члены команды назвали происходящее отработкой экстренной ситуации. Подтвердили это и комментаторы, причастные к речной навигации:

- Это нормальное явление для пассажирского флота. Стоит учесть что в Самаре возрождается судоходство судов на подводных крыльях. И для безопасности пассажиров проводят такие учения, - отметил Янок Келлер.

Правда самарцев взволновал и тот факт, что судно пристало к берегу лишком близко, в месте, где могут быть камни.

- А там же гряда из камней. Как бы крыльевую систему не повредил, - пишут многие.

Напомним, что суда "Валдай" должны будут встать на маршруты до Ширяево и до Винновки уже со следующей недели. Самарцы ждут такой навигации с нетерпением.