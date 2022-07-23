Самарцев напугал новый "Валдай", севший на мель

Судно на воздушной подушке село на мель, но специально

Жителей Самарской области испугал новенький "Вадай", севший на мель в районе Среднего пляжа. Люди загрустили: суда еще не запущены на маршруты, а уже нештатная ситуация. Видео судна на подводных крыльях появилось в группе "РЕЧФЛОТ-63". Впрочем, вскоре в комментариях появился и ответ. Автор видео отметила, что члены команды назвали происходящее отработкой экстренной ситуации. Подтвердили это и комментаторы, причастные к речной навигации:

- Это нормальное явление для пассажирского флота. Стоит учесть что в Самаре возрождается судоходство судов на подводных крыльях. И для безопасности пассажиров проводят такие учения, - отметил Янок Келлер.

Правда самарцев взволновал и тот факт, что судно пристало к берегу лишком близко, в месте, где могут быть камни.

- А там же гряда из камней. Как бы крыльевую систему не повредил, - пишут многие.

Напомним, что суда "Валдай" должны будут встать на маршруты до Ширяево и до Винновки уже со следующей недели. Самарцы ждут такой навигации с нетерпением.