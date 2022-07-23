В Самаре неаккуратный водитель швырнул машину с обочины прямо в пешехода

Автомобиль отбросило вперед

В Самаре на Ракитовском шоссе произошло не слишком обычное ДТП. Водитель автомобиля Хендай ехал по шоссе и в какой-то момент отвлекся от дороги и вырулил на обочину, судя по последствиям - с немаленькой скоростью. Возможно, он пытался избежать какого-то столкновения.

На обочине, как сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области, он наехал на припаркованный автомобиль SsangYong. Сила удара была такой, что машину отбросило вперед, прямо на 36-летнего пешехода, который находился на проезжей части.

В результате аварии пешеход попал в больницу. Во всех тонкостях произошедшего разберутся сотрудники полиции. Особенно отмечается, что в салоне автомобиля на обочине водителя не было. ДТП произошло около половины десятого вечера.