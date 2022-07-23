В Тольятти мошенник заложил в ломбарде арендованные велосипеды

Воришка решил сдать в ломбард прокатные велосипеды

В Тольятти мужчина решил обмануть сотрудников велопроката. Он взял в аренду два велосипеда и заложил их в ломбарде, никому не сказав, что они не принадлежат ему. Велосипеды были хорошие, так что денег удалось выручить немало, все их мужчина потратил на собственные нужды.

Информация о мошенничестве стала известна полиции. Как сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области, злоумышленника удалось быстро задержать, он не стал отпираться и во всем признался. Полицейские пришли к владельцу велопроката, который и не подозревал, что ему не собираются возвращать транспортные средства. Мужчина написал заявление и оценил нанесенный ущерб примерно в 25 тысяч рублей.

Сейчас в полиции пытаются разыскать заложенное имущество. Возбуждено уголовное дело, мошенник-воришка может отправиться за решетку на срок до двух лет.