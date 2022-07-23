В Самаре на пляже старой набережной утонул 38-летний мужчина

Спасатели достали из воды тело погибшего

Трагедией закончился ночной поход на пляж для 38-летнего жителя Самары. В темное время муток он решил искупаться. На берегу его ждали друзья и знакомые. Но в какой-то момент мужчина скрылся с поверхности воды и обратно не вывернул. Испуганные самарцы позвонили спасателям.

- В 08.00 с борта спасательного катера началось водолазное обследование донной акватории, - сообщили в ПСС по Самарской области.

ЧП случилось на старой набережной 1 очереди, в районе спуска ул. Льва Толстого. В 10.00 тело пропавшего самарца обнаружили спасатели и доставили его на берег. Всего в поисках участвовали четыре водолаза.