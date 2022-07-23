В Самаре измерили температуру воды в Волге на середину июля 2022 года

Вода не прогрелась до нормальных температур Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вода в Волге прогрелась до 20,8 градусов выше ноля. Об этом сообщает Росгидромет. Речь идет о температуре воды в Саратовском водохранилище. Эксперты отмечают, что для Самары это не самая типичная температура для середины лета. Комфортной для купания считается температура выше 22 градусов.

В МЧС отмечали, что находясь в волжской воде сейчас нужно все же следить за переохлаждением, контролировать собственное самочувствие, а также присматривать за окружающими людьми, чтобы не упустить момент, если кому-то станет плохо.

Температура воздуха пока остается достаточно высокой. Но на следующей неделе регион ждет небольшое понижение температуры, кратковременный дождь, высокая облачность. При грозе порывы ветра могут усиливаться.