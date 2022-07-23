В Самаре состоится второй этап Чемпионата DRIFT THAT 2022

В Самаре пройдет чемпионат по дрифту

В Самаре 24 июля с 11.00 до 19.00 пройдет второй этап Чемпионата DRIFT THAT 2022. Его проводит Автомобильная федерация Самарской области (АФСО) при поддержке холдинга Global Vision. Участвовать в заездах будут пилоты из Самары, Тольятти, Саратова и Уфы и других городов. В это время рядом будет проходить чемпионат по автозвуку, в котором поучаствуют более 100 человек со всех уголков России.

Гостям чемпионата обещают выставку эффектных авто, показательные выступления по дрифту. Сначала пройдет парад илотом, а затем наградят победителей. А любители адреалина смогут прокатиться с пилотом в режиме DRIFT TAXI. Это можно сделать 23 июля во время тренировочных заездов с 15.00 до 17.00 и 24 июля 11.30 до 14.00.

Организаторы сообщают, что вход для зрителей будет бесплатным. Заезды ТОП-32 начнутся в 15:30. А заезды ТОП-16 начнутся в 16:45.