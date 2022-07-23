За первые пять месяцев в Самарскую область приехали 937 тысяч туристов

В Самарской области много интересных мест для отдыха туристов

Министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов рассказал, сколько туристов приехали за первые пять месяцев в регион. Выяснилось, что эта цифра на 97% выше, чем в минувшем году. С января по май в регион с туристическими целями приехали 937 000 человек.

Как отметил Артур Абдрашитов, наибольший рост возник в январе, нам удалось привлечь в 2,5 раза больше туристов. Это в первую очередь связано с новогодними праздниками. Также более 300 тысяч туристов посетили регион в мае, несмотря на не самые благоприятные погодные условия.

- И майские праздники, и весь май были успешнее по количеству туристов в этом году. И это произолшло во многом благодаря Российской студенческой весне, которая привлекла большое количество участников, их групп поддержки, - отметил министр.

Он также уточнил, что 98% туристов обязательно посещают Самару, 60% заезжают в Тольятти, 40% добираются до Сызрани. Причем часто москвичи и гости, въезжающие в регион на авто с западных направлений, с нее и начинают знакомство с регионом. Важный момент - в 2021 году регион заработал на туристах 9,3 млрд рублей.