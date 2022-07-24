Самарец показал благоустройство парка «Молодежный» с высоты

Территория уже заметно преобразилась.

В Самаре продолжается первый этап благоустройства парка «Молодежный». Первые изменения уже видны. Самарский видеоблогер Сергей Бобин снял парк с высоты и показал, как он выглядит в данный момент.

На кадрах видно, что на территории общественного пространства ведутся активные работы. На части дорожек уже появилось покрытие, в скором времени асфальт будет уложен на остальных тропинках.

Отметим, что первый этап благоустройства завершится до сентября текущего года. А в следующем году строители приступят ко второму. Парк ждут кардинальные перемены благодаря поддержке жителей - он набрал более 27 тысяч голосов по итогу голосования за объекты благоустройства в 2023 году. Здесь обустроят спортивные и детские площадки, а также площадку для выгула собак и летнюю сцену.