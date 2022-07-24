Иномарка сбила женщину-пешехода на улице Ново-Садовой в Самаре

Авария произошла на пешеходном переходе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром 23 июля в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Женщину сбили на пешеходном переходе. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Авария случилась в 7:30 на дублере по улице Ново-Садовой около дома №258. 69-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент по дублеру ехал 44-летний водитель «Skoda Rapid». В результате мужчина наехал на пенсионерку.

Медики назначили женщине амбулаторное лечение. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.