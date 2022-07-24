Иномарка въехала в отбойник и улетела в кювет на трассе М-5 в Самарской области

Автомобиль сильно пострадал и мужчина не смог выбраться из салона. Фото: ПСС Самарской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло 23 июля на трассе М-5 в Ставропольском районе. Примерно в 15:06 на 979 км трассы автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, водитель «Renault Logan» ехал со стороны Тольятти в направлении Самары. Скорость автомобиля была большая, к тому же, шел дождь. В результате мужчина не справился с управлением, въехал в отбойник и вылетел в кювет. Здесь машина опрокинулась.

Автомобиль сильно пострадал и водитель не смог выбраться из салона - ему зажало ноги. На помощь к нему выезжал поисково-спасательный отряд города Тольятти.

- При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели освободили пострадавшего. В 16:30 его передали врачам скорой медицинской помощи, - рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.

Теперь полицейским предстоит выяснить все подробности произошедшего.