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Общество24 июля 2022 17:08

Скоростный «Валдай» успешно прошел технические испытания в Самаре

Судно готовится к первому запуску
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Первый регулярный рейс стартует уже на следующей неделе. Фото: министерство туризма Самарской области

Первый регулярный рейс стартует уже на следующей неделе. Фото: министерство туризма Самарской области

В Самаре готовят к запуску скоростное судно «Валдай». Речной транспорт будет перевозить пассажиров из Самары до Ширяево и обратно. Перед официальным спуском на воду «Валдай» проходил технические испытания. Процесс занял целый месяц. А на днях состоялась одна из завершающих частей испытаний - отработка действий в случае возникновения внештатных ситуаций.

- Проходили испытания, связанные с отработкой ситуации, когда судно садится на мель. Это является важным этапом в тестировании поездок на скоростных судах типа «Валдай». В субботу мы совершили контрольную тестовую отправку на судне перед запуском регулярных рейсов, - рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Пассажиры смогут добираться до Ширяево с максимальным комфортом - салон транспорта отличается уютом. Он оборудован удобными креслами, кондиционерами, санитарной зоной. Предусмотрены багажные отделения и полки.

Салон "Валдая" отличается комфортом. Фото: министерство туризма Самарской области

Салон "Валдая" отличается комфортом. Фото: министерство туризма Самарской области

«Валдай» с именем «Илья Репин» отправится в первый рейс 28 июля. Благодаря скорости судна, время в пути составит всего 40 минут.