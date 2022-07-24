Гидроплан рухнул в Волгу под Самарой 24 июля 2022 года

Техника вошла в воду носовой частью. Фото: t.me/samaradtp

Днем в воскресенье, 24 июля, отдыхающие на острове Ширяевский наблюдали настоящее крушение. С неба в Волгу рухнул гидроплан. Информацию сообщили очевидцы.

Согласно предоставленным сведениям, гидроплан упал в момент посадки. Техника приводнилась прямо рядом с купающимися. Гидроплан вошел в воду носовой частью.

- Пилот заходил на посадку и забыл убрать шасси. Он и пассажир не пострадали, - отмечают очевидцы.

Информация о том, есть ли пострадавшие среди отдыхающих, не сообщалась.

Напомним, ранее в Самаре с небес в воду упала другая техника. Прогулочный самолет вошел в затон Волги в июне текущего года. Отмечалось, что ЧП обошлось без вызова спецслужб.