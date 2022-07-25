В Самаре посадка скоростного «Валдая» на мель оказалась учениями

"Валдай" отправится в первый рейс через три дня. Фото: министерство туризма Самарской области

На минувших выходных жителей Самары удивил «Валдай», севший на мель. Горожане оказались возмущены - скоростной транспорт еще не вышел в рейс, а уже попал в первое ЧП. Однако выяснилось, что никакого происшествия не было. Все дело - в технических испытаниях, которые судно проходило накануне первого запуска.

- Экипаж «Валдая» проходил испытания, связанные с отработкой ситуации, когда судно садится на мель. Это является важным этапом в тестировании поездок на скоростных судах типа «Валдай». В субботу была проведена контрольная тестовая отправка на судне перед запуском регулярных рейсов, - рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

«Валдай» под названием «Илья Репин» отправится в первый рейс уже на этой неделе - запуск запланирован на 28 июля 2022 года. Он будет перевозить пассажиров из Самары до Ширяево и обратно. Время в пути составит 40 минут.