В Самарской области мужчина нашел гранатометы и спрятал под полом в бане

В отношении ранее не судимого самарца возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях сотрудники центра по противодействию экстремизму регионального ГУ МВД совместно с коллегами из управления уголовного розыска работали на дачах в Старосемейкино. Им поступила информация о том, что на одном из участков могут храниться запрещенные к обороту предметы. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Приехав по адресу, правоохранители вскрыли пол в бане. Под ним они обнаружили два ручных противотанковых гранатомета РПГ-26 и РПГ-22. Экспертиза показала, что перед ними - боевое оружие промышленного изготовления. Владельца гранатометов задержали. Мужчина признался, что нашел оружие и решил оставить себе.

В отношении хозяина дачи возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Отмечается, что ранее 45-летний самарец не был судим. В данный момент он находится под стражей.