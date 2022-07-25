В Самарской области пенсионерка напала на соседку с косой

Пожилую селянку могут на несколько лет отправить за решетку Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области скоро предстанет перед судом 66-летняя пенсионерка. Она угрожала убить свою соседку и даже напала на нее с косой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Все произошло в июле 2021 года в селе Новый Буян. В один из дней между женщинами разгорелся конфликт. Во время словесной перепалки пенсионерка держала в руках садовый инструмент — косу. В какой-то момент женщина настолько разозлилась на соседку, что ударила ее своим инвентарем.

Пострадавшая обратилась за помощью к медикам. По их заключению, ее здоровью был нанесен вред средней тяжести. Что касается соседки женщины, то в отношении нее возбудили два уголовных дела. Недавно их расследование было завершено. Правоохранители направили материалы на рассмотрение в суд. Пенсионерке может грозить реальный срок лишения свободы.