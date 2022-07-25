Под Самарой мужчина хотел прогнать шумную компанию и сообщил в полицию о минировании

Уголовное дело в отношении мужчины рассмотрит суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Усть-Кинельского решил необычном способом избавиться от шумной компании, которая гуляла под окнами его комнаты в общежитии. Мужчина сообщил в полицию о минировании и попал под уголовное дело. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Эта история произошла в декабре прошлого года. В дежурную часть поступила информация о минировании. Местный житель сообщил, что коробка с опасным содержимым находится в одном из общежитий в Усть-Кинельском. Приехавшие на место правоохранители установили личность звонившего - им оказался 34-летний мужчина. Также выяснилось, что никакого минирования в доме не было.

- Во время беседы с задержанным полицейские установили, что мужчине в ночное время мешала шумная компания под окнами его комнаты и он таким способом решил вызвать полицейских, - рассказали в региональном ГУ МВД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры». В данный момент оно направлено в суд.