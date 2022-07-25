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Общество25 июля 2022 7:53

В Самаре лев Цезарь подружился с бесстрашной кошкой-обжорой

Наглая гостья пробралась в вольер и подъела чужой обед
Анастасия ФИЛАТОВА
Лев спокойно отнесся к неожиданной гостье

Лев спокойно отнесся к неожиданной гостье

Фото: Скриншот с видео

У одного из долгожителей Самарского зоопарка — льва Цезаря — появилась необычная подружка. Царь зверей «закрутил роман» со жгучей брюнеткой — обычной дворовой кошкой.

Сотрудники зоопарка засняли на видео, как в вольер к Цезарю забралась бесстрашная и, надо сказать, наглая кошка. Дама, увидев у льва «богатый стол», не смогла удержаться и набросилась на халявные куски мяса. К слову, царь зверей к такому вероломному поступку оказался спокоен.

Он благодушно позволил гостье полакомиться своим обедом и даже многозначительно подмигнул сотрудникам зоопарка: мол, все нормально, не отвлекайте. Судя по реакции кошки, она больше испугалась людей, нежели льва.

Напомним, Цезаря привезли в Самару, когда он еще был львенком. Его подарили на 15-летие местного зоопарка коллеги из Казани. В этом году царь зверей отметил свой 15-й день рождения.