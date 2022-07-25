Видеоблогер показал неизвестные и потерянные муралы ТЦ «Колизей» в Самаре

Мурал с изображением ребенка произвел на горожан особое впечатление.

В областной столице подходит к завершению снос торгового центра «Колизей». Объект полностью исчезнет с лица земли в скором будущем, а вместе с ним в прошлое уйдут муралы, некогда изображенные на его стенах. Самарский видеоблогер Сергей Бобин успел запечатлеть живописные изображения до масштабного сноса и поделился ими на видео.

Оказалось, что в свое время стены «Колизея» украшали весьма интересные картины. На кадрах можно увидеть русских богатырей, лицо удивленного ребенка, женские портреты, изображения животных и персонажей мультфильмов. Несколько муралов отмечены символами Х5. Жители предполагают, что их изобразили сами работники ТЦ.

- Символы Х5 - это, по всей видимости, краткое обозначение X5 RETAIL GROUP. Так называется компания, в которую входят сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Думаю, что некоторые граффити создали те, кто работал в «Колизее». «Автограф» Х5 - прямое тому свидетельство, - пишут самарцы в комментариях.

Жители также продолжают «жалеть» торговый центр, отмечая, что сам «Колизей» и его изображения останутся в памяти горожан и в истории города.