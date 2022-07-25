Водонапорная башня рухнула из-за сильного ветра под Самарой 25 июля 2022 года

Из-за падения водонапорной башни и проблем с водой введен режим ЧС Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В понедельник, 25 июля 2022 года, в Красноармейском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. В поселке Дубовка сельского поселения Волчанка из-за сильного порыва ветра рухнула водонапорная башня. В итоге местные жители остались без воды.

- В результате происшествия никто не пострадал. Однако без водоснабжения остались жители 60 частных домов. Это 214 человек, в том числе 35 детей. Водоснабжение соцобъектов не нарушено, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Специалисты уже приступили к решению проблемы. Подача воды в 42 дома (134 человека, в том числе 20 детей) восстановлена по резервной схеме. Ресурс им подают пока на пониженном давлении. Еще к 18 частным домам питьевую воду подвозит МУП «Водоснабжение». Ликвидацией происшествия занимаются 10 человек и 7 единиц техники.