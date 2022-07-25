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Общество25 июля 2022 13:31

В Самаре специалисты планируют обновить более 55 дворов

В областном центре реализуется нацпроект
Алена ПРОВКИНА
В областном центре реализуют нацпроект. Фото: администрация Железнодорожного района

В областном центре реализуют нацпроект. Фото: администрация Железнодорожного района

В Самаре специалисты и подрядчики продолжают благоустройство дворовых территорий. Планируют обновить более 55 дворов.

По данным администрации Железнодорожного района, в областном центре продолжают реализовывать национальный проект «Жилье и городская среда» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Во всех районах города планируют обновить более 55 дворов. На данный момент, работы ведутся на улице Мяги, 27.

Рабочие проводят ремонт проездов, обустраивают парковку, организовывают освещение и прокладывают пешеходные дорожки. Отмечают, что жители могут принять активное участие на всех этапах благоустройства.