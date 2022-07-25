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Происшествия25 июля 2022 13:58

В Самаре экс-замглава медсанчасти УФСИН понесет уголовную ответственность

Появились подробности задержания
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники полиции задержали злоумышленника

Сотрудники полиции задержали злоумышленника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре появились подробности задержания экс-замглавы начальника медсандчасти УФСИН. Мужчина подозревается в мошенничестве.

По данным СУ СК России по Самарской области, в июле 2022 года подозреваемый получил взятку в размере 250 тысяч рублей. Средства предназначались за помощь в оформлении инвалидности одному из местных жителей. Отмечают, что мужчина не планировал исполнять просьбу и хотел оставить деньги себе.

Правоохранители задержали злоумышленника. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия. Расследование продолжается. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.