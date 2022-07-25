В Самарской области женщину приговорили к условному сроку за наркотики

Женщину приговорили к условному сроку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области местная жительница понесет ответственность из-за наркотиков и оружия. Злоумышленницу задержали.

По информации прокуратуры региона, 47-летняя женщина через Интернет купила синтетический наркотик для личного употребления. Злоумышленницу задержали правоохранители. Она хотела забрать вещества из тайника-закладки. Наркотик, массой около 3-х грамм, изъяли.

После правоохранители провели обыск в квартире задержанной. Оказалось, она хранила боеприпасы для стрельбы, которые добровольно выдала полицейским. Суд признал женщину виновной. Ей назначили 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно.