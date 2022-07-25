Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 июля 2022 15:27

В Самаре вновь загорелся бывший Дом Печати вечером 25 июля 2022 года

На месте работают спецслужбы
Алена ПРОВКИНА
Специалистам удалось потушить возгорание

Специалистам удалось потушить возгорание

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о возгорании на территории бывшего Дома Печати на проспекте Карла Маркса, 201. Отмечают, что пожар заметили вечером в понедельник, 25 июля 2022 года.

Заброшенное здание, в котором выбиты стекла и двери, горит с завидной регулярностью. Часто, причиной становятся поджоги вандалов. По информации ГУ МЧС России по Самарской области, пожар зафиксировали в 17:19. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, по предварительной информации, загорелся мусор, оставшийся в здании. К счастью, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания в этот раз пока неизвестна.

На месте работали специалисты. Пожар потушили через час – в 18:37. Подробности устанавливаются.