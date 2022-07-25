В Самаре директор компании не выплатил сотрудникам почти 400 тысяч рублей

Сотрудники несколько месяцев не получали зарплату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре директор компании не выплачивал сотрудникам заработную плату более двух месяцев. Уголовное дело направили в суд.

По данным прокуратуры Самарской области, в Железнодорожном районе директор ООО «Современные охранные технологии» не выплатил сотрудникам более 379 тысяч рублей. Работники оставались без заработной платы несколько месяцев. В отношении руководителя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.

На данный момент, уголовное дело направили в мировой суд. Ущерб сотрудникам возместили. Расследование продолжается.