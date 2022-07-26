Инспекторы ГИБДД спасли жизнь ребенку в Самарской области

Мама ребенка написала обращение в ГУ МВД РФ, в котором выразила сотрудникам полиции слова признательности. Фото: ГУ МВД по Самарской области

16 июля 2022 года в Самарской области произошла волнительная история со счастливым концом. Родителям нужно было срочно доставить ребенка врачам и к ним на помощь пришли инспекторы ДПС. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Все происходило на территории Кинельского района. Старший лейтенант полиции Сергей Пешев и майор полиции Илья Папенин спокойно несли службу, когда к ним подбежала взволнованная женщина. Она сообщила, что они с мужем везут сына в больницу, но не успевают добраться из-за большого потока автомобилей. Между тем состояние ребенка становилось все хуже - у него поднялась высокая температура. Инспекторы мгновенно пришли на помощь.

- Доложив руководству о случившемся, они пересадили маму и ребенка в патрульный автомобиль и буквально за несколько минут доставили их в приемный покой, передали на руки врачам. Убедившись, что их помощь больше не требуется, инспекторы ДПС вернулись к месту несения службы, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Достойный уважения поступок не остался без внимания. Благодарная мама написала обращение в ГУ МВД РФ, в котором выразила сотрудникам полиции слова признательности. В настоящий момент с ее ребенком все хорошо, его жизни ничего не угрожает.