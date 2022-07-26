Четыре новые ярмарки откроют в Самаре в августе 2022 года

У местных сельхозпроизводителей появится больше мест для торговли / Фото: администрация Самары

В Самаре планируют открыть еще четыре ярмарки. Они заработают в августе 2022 года и будут рассчитаны на 60 торговых мест. Об этом на совещании в городской администрации 25 июля рассказал глава департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.

– Запланирована организация ярмарок на четырех площадках. В сравнении с началом года мы увеличим число торговых мест на 688 мест, – отметил чиновник.

Напомним, в Самаре с начала 2022 года работали 28 ярмарок на 1240 торговых мест, в том числе пять муниципальных – на 257 мест. С 8 июля в городе открылись три сезонные ярмарки на 55 мест: ул. Советская, 5; ул. Победы, 92а; ул. Гагарина, 157. Оператор – МП «Ярмарки Самары». В каких районах будут функционировать новые четыре ярмарки, пока не ясно.