Самарские ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить на такси до конца 2022 года

Общая сумма поездок на такси для ветеранов составит до 3 тысяч рублей

В Самарской области запустили программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны. Ее создали по инициативе оргкомитета «Наша Победа» Минцифры РФ при участии регионального правительства.

Бесплатные поездки на такси будут доступны до конца 2022 года в Самаре и Тольятти. Вместе с ветеранами смогут поехать и сопровождающие родственники. Общая сумма поездок не должна будет превысить 3 тысяч рублей. Воспользоваться услугой смогут инвалиды, участники, военные последнего призыва в годы Великой Отечественной войны, а также те, кто работал в то время на ПВО.

Чтобы заказать такси, нужно будет позвонить в диспетчерскую службу и назвать свои ФИО. В Самаре заказы будут принимать по телефону 8 (846) 25-00-350 (пн.-чт.: 8:30 – 17:30, пт. 8:30 – 16:30), в Тольятти – 8 (8482) 54-36-46 (доб. 50-08), (пн.-чт.: 8:00 12:00, 13:00 – 17:00, пт. 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00). На выходной день соцтакси можно заказать заранее.