Две остановки общественного транспорта переименуют в Самаре в 2022 году

Новые названия получат остановки "18 километр" и "Профтехучилище" Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Самаре две остановки общественного транспорта сменят свое название. Корректировки затронут остановочные пункты на Московском шоссе и на проспекте Кирова. Соответственные изменения внесут в реестр муниципальных маршрутов. Об этом сообщили в дептрансе.

– Остановка «18 километр» на Московском шоссе будет называться «18 километр. Завод приборных подшипников», а остановка «Профтехучилище» на проспекте Кирова – «Самарский юридический институт ФСИН России», – отметили чиновники.

Изменения ждут и автобус № 61 «ТЦ «Колизей» – пл. Дзержинского». Теперь на этом маршруте будут работать не 12, а 15 машин. Такое решение приняли из-за увеличения пассажиропотока.