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Общество26 июля 2022 11:00

Две остановки общественного транспорта переименуют в Самаре в 2022 году

Изменения затронут те, что расположены на Московском шоссе и пр. Кирова
Анастасия ФИЛАТОВА
Новые названия получат остановки "18 километр" и "Профтехучилище"

Новые названия получат остановки "18 километр" и "Профтехучилище"

Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Самаре две остановки общественного транспорта сменят свое название. Корректировки затронут остановочные пункты на Московском шоссе и на проспекте Кирова. Соответственные изменения внесут в реестр муниципальных маршрутов. Об этом сообщили в дептрансе.

– Остановка «18 километр» на Московском шоссе будет называться «18 километр. Завод приборных подшипников», а остановка «Профтехучилище» на проспекте Кирова – «Самарский юридический институт ФСИН России», – отметили чиновники.

Изменения ждут и автобус № 61 «ТЦ «Колизей» – пл. Дзержинского». Теперь на этом маршруте будут работать не 12, а 15 машин. Такое решение приняли из-за увеличения пассажиропотока.