Под Самарой открыли еще одну экологичную заправку

В регионе появилась еще одна экологичная заправка. Фото: правительство региона

В городе Новокуйбышевск Самарской области открыли первую экологичную заправку. Производительность станции оценивают более чем в 6,5 миллионов кубометров в год.

По информации пресс-службы правительства региона, станцию оборудовали двумя колонками на четыре заправочных места. Отмечают, что заправляться сможет пассажирский и грузовой транспорта, а также техника из сферы ЖКХ. Заправку построила компания «Газпром газомоторное топливо».

Также сообщают, что запуск новой станции даст новый виток в развитии рынка газомоторного топлива. На территории регионе насчитывают 10 АГНС. Планируют открыть еще 9 станций до 2025 года.