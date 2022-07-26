В Самарской области прессовщик лишился ноги и получил компенсацию в 1,5 млн рублей

Суд взыскал компенсацию с работодателя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области суд взыскал с работодателя крупную сумму. Сотрудник получил травму на производстве.

По данным прокуратуры региона, прессовщик ООО «ТТК-СТРОЙ» получил травму во время работы. После уборки своего рабочего места мужчина стал убирать соседний станок. В этот момент оборудование включилось и пресс зажал ногу работника шибером. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. Часть ноги ампутировали.

Отмечают, что работодатель не обеспечил безопасность сотрудников. Суд взыскал с руководителя 1,5 миллиона рублей. Решение пока не вступило в свою законную силу.