Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 июля 2022 14:34

В Самарской области прессовщик лишился ноги и получил компенсацию в 1,5 млн рублей

Мужчина получил травму на производстве
Алена ПРОВКИНА
Суд взыскал компенсацию с работодателя

Суд взыскал компенсацию с работодателя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области суд взыскал с работодателя крупную сумму. Сотрудник получил травму на производстве.

По данным прокуратуры региона, прессовщик ООО «ТТК-СТРОЙ» получил травму во время работы. После уборки своего рабочего места мужчина стал убирать соседний станок. В этот момент оборудование включилось и пресс зажал ногу работника шибером. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. Часть ноги ампутировали.

Отмечают, что работодатель не обеспечил безопасность сотрудников. Суд взыскал с руководителя 1,5 миллиона рублей. Решение пока не вступило в свою законную силу.