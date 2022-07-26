Стоимость коммуналки в Самарской области может вырасти на 9,1%

Расходы на коммуналку традиционно бьют по кошельку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стоимость коммунальных платежей в Самарской области может вырасти на 9,1% в 2023 году. Как сообщает портал ВолгаНьюс, такое предложение власти отправили на согласование в Федеральную антимонопольную службу. При этом отклонение составит для отдельных муниципалитетов 2%.

С 1 июля 2022 года тарифы также подросли. Законодательно было определено, что сумма в квитанции не может увеличиться больше чем на 3,8-5,8% для разных муниципалитетов. В следующем году, если такие цифры будут согласованы, самарцев и жителей региона ждет более серьезное подорожание. Стоит отметить, что речь идет о конечной цифре по всем квитанциям. Это не значит, что на столько вырастут тарифы за все услуги, на такую сумму может измениться полная цифра в квитанции. Но размер немаленький. Так, платеж в 3000 рублей может вырасти практически до 3,3 тысяч рублей.

Пока документ лишь отправлен на согласование. Для принятия окончательного решения остается много времени - традиционно повышение тарифов проходит с 1 июля.