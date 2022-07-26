Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2022 15:09

В Самарской области пройдут бесплатные концерты симфонического и джазового оркестров

В регионе реализую музыкальный проект
Алена ПРОВКИНА
В регионе пройдут бесплатные концерты

В регионе пройдут бесплатные концерты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области жители смогут посетить бесплатные концерты в разных городах. В регионе реализовывают проект «Классика Open Fest».

По информации Тольяттинской государственной филармонии, первый бесплатный концерт пройдет в Струковском саду Самары в четверг, 4 августа 2022 года, в 18:00 и 26 августа, в 18:00. В зале Тольяттинской филармонии насладиться музыкой можно 9, 10 и 11 августа, в 19:00. В Самарской государственной филармонии концерт состоится 20 августа, в 18:30.

Организаторы отмечают, что вход будет свободным. Узнать подробную информацию можно в опубликованном документе.