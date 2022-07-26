В Самарской области пройдут бесплатные концерты симфонического и джазового оркестров

В регионе пройдут бесплатные концерты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области жители смогут посетить бесплатные концерты в разных городах. В регионе реализовывают проект «Классика Open Fest».

По информации Тольяттинской государственной филармонии, первый бесплатный концерт пройдет в Струковском саду Самары в четверг, 4 августа 2022 года, в 18:00 и 26 августа, в 18:00. В зале Тольяттинской филармонии насладиться музыкой можно 9, 10 и 11 августа, в 19:00. В Самарской государственной филармонии концерт состоится 20 августа, в 18:30.

Организаторы отмечают, что вход будет свободным. Узнать подробную информацию можно в опубликованном документе.