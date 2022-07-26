В Самаре обсудили создание международного межвузовского кампуса IT-направления

На стратегической сессии обсудили строительство кампуса

В Самаре прошла стратегическая сессия, на которой обсудили создание международного межвузовского кампуса. В мероприятии приняли участие представители вузов и образовательных организаций.

Разместить новый кампус планируют около стадиона «Солидарность Самара Арена». Проект строительства разработали по решению губернатора региона Дмитрия Азарова. Сеть вузовских кампусов в стране построят в течение 8 лет. Новое пространство создаст условия для ускоренного развития университетов и студенческих сообществ с IT- специализацией.

Также, команда правительства региона работает над привлечением дополнительного финансирования. На первом этапе планируют создать территорию на 5000 мест. Второй этап поможет расширить инфраструктуру кампуса до 8000 мест.