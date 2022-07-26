В Самаре жители оставили освежеванные туши возле мусорки

Горожане оставили туши животных возле мусорки. Фото: Подслушано Самара

В Самаре местные жители оставили трупы животных возле мусорки. Очевидцы отмечают, что запах распространился по всему двору.

- Стоит невозможная вонь, все это разлагается на жаре, - отмечают пользователи в социальных сетях.

Также самарцы рассказали, что хотели бы посмотреть в глаза человеку, оставившего трупы животных возле мусорного контейнера. Помимо этого, безответственные соседи стали складировать мусор вокруг площадки. В комментариях горожане призывают найти злоумышленников и заставить убирать за собой.