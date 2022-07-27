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Общество27 июля 2022 4:57

В Самаре проведут лекцию об истории старейшей мечети 28 июля

Лектором выступит библиотекарь при мечети
Алена ПРОВКИНА
В областном центре проведут бесплатную историческую лекцию. Фото: Яндекс.карты

В областном центре проведут бесплатную историческую лекцию. Фото: Яндекс.карты

В Самаре стало известно о проведении лекции об истории старейшей мечети города. Она расположена на улице Алексея Толстого, 61.

По информации библиотеки народов Поволжья, в регионе проживают более 200 тысяч мусульман. Основным большинство являются татары – потомки волжских булгар. Первая мечеть появилась в областном центре задолго до революции 1917 года. В городе планируют провести лекцию и рассказать историю одного из значимых зданий для региона.

Лектором выступит библиотекарь и руководитель музея при мечети Рустам Файзуллов. Мероприятия пройдет в библиотеке народов Поволжья, 28 июля в 17:00. После предварительной регистрации вход свободный.