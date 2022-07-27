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Общество27 июля 2022 5:19

В Самаре девочке спасли зрение после выстрела игрушечного пистолета

Ребенок чувствует себя хорошо
Алена ПРОВКИНА
Врачи спасли зрение девочки. Фото: правительство региона

Врачи спасли зрение девочки. Фото: правительство региона

В Самаре девочка во время игры получила травму глаза. В него попала пулька игрушечного пистолета.

По информации пресс-службы правительства региона, офтальмологи областного центра смогли спасти зрение пострадавшей. Отмечают, что девочку доставили в больницу имени Ерошевского, где после осмотра врачи диагностировали тупую травму и кровоизлияние. Девочке понадобилась госпитализация.

На данный момент здоровью девочки ничего не угрожает, сейчас она чувствует себя лучше. Родители 10-летней самарчанки поблагодарили специалистов за высококвалифицированную помощь.