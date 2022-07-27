В Самару в августе 2022 года привезут назальную вакцину от коронавируса

Укола можно будет избежать Фото: Олег ЗОЛОТО

В поликлиниках в Самаре уже в августе появится назальная вакцина от коронавируса. Об этом в эфире радио Комсомольская правда рассказала руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина.

- Мы ожидаем поступления назальной вакцины в ближайшее время, уже в августе она должна появиться в поликлиниках и прививочных пунктах. Она уже прошла необходимые процедуры регистрации и мы подали заявки на нее, - отметила Элла Николаевна.

Она также уточнила, что повторную ревакцинацию должны пройти около 1,2 млн человек в Самарской области. Это лучше сделать уже сейчас, в июле - августе, чтобы в сентябре привиться от гриппа. В первую очередь на вакцинацию приглашают людей с хроническими заболеваниями, напоминая о тяжелых последствиях коронавируса для их организма. Также специалист отметила, что сейчас в Самаре есть в наличии все вакцины, в том числе и для подростков.