Самарский блогер показал процесс строительства проезда на Ново-Садовой

Самарский блогер провел обзор строительства. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Евгений Щекин провел обзор строительства развязки на улице Ново-Садовой. Работы на участке продолжаются.

В комментариях в социальной сети пользователи поделились на два лагеря: одни рады строительству нового объекта, который поможет избежать дорожных заторов, другие сомневаются, что развязка сократит количество пробок. Строительство уже движется к новому этапу, самую сложную часть завершили 14 июля 2022 года.

Напомним, что специалисты уже смонтировали последнюю балку строения. Дорогу расширят до шести полос. Строительство планируют завершить до конца 2023 года.