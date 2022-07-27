Новый состав будет преодолевать путь от Самары до Санкт-Петербурга за 20 часов 50 минут / Фото: КбшЖД

Между Самарой и Санкт-Петербургом запустят новый скоростной поезд. Он начнет курсировать с 5 августа 2022 года. Состав заменит отмененный «Стриж». Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Скоростной поезд № 63/64 будет отправляться из Самары по нечетным дням и прибывать в Санкт-Петербург в 21:10 тех же суток. В обратном направлении он будет отправляться по четным датам и прибывать в 21:00 следующего дня. Время в пути составит 20 часов 50 минут. У состава запланированы остановки в Москве (Восточный вокзал), Владимире, Коврове, Дзержинске, Нижнем Новгороде (Стригино), Арзамасе, Саранске и Сызрани.

В состав поезда включат купейные вагоны-СВ, вагоны с местами для сидения, а также вагоны нового модельного ряда, которые выполнены в виде двухвагонного сцепа с герметичным переходом и детскими купе. Все они оснащены системами поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетами.