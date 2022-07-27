В Самаре мошенница пригласила парня в бар и украла у него крупную сумму

Молодой человек лишился денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре девушка познакомилась с молодым человеком в социальной сети. Мошенница решила пригласить парня в бар.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, кибермошенники придумали новую схему «развода». Девушки приглашают парней на встречу и просят забронировать билеты в заведения: рестораны, театры, кино, музеи или бары. После оплаты, злоумышленницы перестают выходить на связь. С подобным заявлением в полицию обратился 26-летний местный житель.

Потерпевший перешел по ссылке, чтобы забронировать места в баре. Парень оформил заказ и лишился 11 400 рублей. После девушка перестала выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.