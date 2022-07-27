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Общество27 июля 2022 6:58

В Самаре приставы арестовали Land Rover за долг в 214 тысяч рублей

Владелец внедорожника вовремя не оплатил штрафы ГИБДД
Анастасия ФИЛАТОВА
Приставы помогли горожанину вспомнить о долгах / Фото: УФССП по Самарской области

Приставы помогли горожанину вспомнить о долгах / Фото: УФССП по Самарской области

Житель Самары из-за своей «забывчивости» едва не остался без внедорожника премиум-класса. Мужчина долгое время не платил штрафы ГИБДД и накопил внушительный долг - более 214 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регуправления ФССП.

Должника выявили в ходе рейда «Дорожный пристав». Как выяснилось, в отношения него ранее были возбуждены несколько исполнительных производств. Самарец уже имел разговор с сотрудниками Службы. Те рассказали, что ему грозит, если он не погасит долг, однако мужчина проигнорировал предупреждения.

В итоге пристав-исполнитель арестовал Land Rover должника. Узнав, что иномарку могут продать, мужчина поспешил оплатить задолженность. Автомобиль вновь вернули владельцу.