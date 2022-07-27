Новый авиарейс запустят между Самарой и Ташкентом летом 2022 года

В скором времени самарцы смогут летать в столицу Узбекистана еще и по пятницам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этим летом между Самарой и Ташкентом могут запустить еще один авиарейс. Полеты по этому направлению начнет выполнять узбекская компания Qanot Sharq. Такая информация появилась на сайте аэропорта Курумоч.

Насколько известно, ранее компания занималась грузовыми и чартерными перевозками. Как пишет OBOZ.INFO, на российский рынок пассажирских перевозок она начала выходить в 2021 году. Сейчас Qanot Sharq выполняет полеты в Узбекистан из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Воронежа. Теперь будет летать и из Самары.

Согласно онлайн-табло аэропорта Курумоч, авиакомпания будет выполнять полеты между Самарой и Ташкентом с 5 августа по 28 октября 2022 года. Частота рейсов — один раз в неделю по пятницам. Отправление из Самары намечено на 10:25, прибытие — в 14:55. Пассажиров будут перевозить на Airbus A320.

Отметим, сейчас на данном маршруте работает компания Uzbekistan Airways. Она выполняет рейсы по субботам. Отправление из Самары — в 23:20, прибытие в Ташкент — 03:20.