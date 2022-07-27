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Общество27 июля 2022 7:52

В Самарский университет молодые люди подали почти 30 тысяч заявлений

Абитуриенты подавали документы сразу на несколько направлений
Алена ПРОВКИНА
Также студенты могут отправить документы для поступления в магистратуру

Также студенты могут отправить документы для поступления в магистратуру

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском университете завершили прием документов на бюджетную очную форму обучения. Отмечают, что абитуриенты направили почти 30 тысяч заявлений.

По информации пресс-службы университета, со слов сотрудников приемной комиссии, в этом году количество заявлений зашкаливает. Будущие студенты направили 27 364 заявления. Почти 11 тысяч абитуриентов подали документы сразу на несколько направлений. Наиболее популярные в этом году стали ИТ-направления.

Отмечают, что до 18:00 з августа ребята должны предоставить в комиссию оригиналы документов и написать согласие на зачисление. Приказы на зачисление появятся 30 июля и 9 августа на сайте университета.