Лечебно-оздоровительный центр «Космос» не смогли продать в Самаре за 629 млн рублей

Аукцион по продаже санатория провалился / Фото: utp.sberbank-ast.ru

В Самарской области не смогли найти нового владельца для лечебно-оздоровительного центра «Космос». Торги по его продаже провалились. На аукцион не было подано ни одной заявки, поэтому его признали несостоявшимся.

Лечебно-оздоровительный центр «Космос», в который также входит детский лагерь «Орленок», находится в поселке Прибрежный Красноглинского района Самары. Он расположен в сосновом бору. Нынешний владелец комплекса, который занимает территорию в 47 990 кв. м, — одно из крупных предприятий региона.

Объявление о продаже ЛОЦ появилось на открытых площадках в начале лета 2022 года. «Космос» со всеми его постройками оценили в 629,1 млн рублей. Однако потратить такую большую сумму денег никто не захотел.