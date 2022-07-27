В Самаре продолжается ремонт дороги на ул. Советской Армии

Ремонт дорог продолжается. Фото: городская администрация

В Самаре продолжается ремонт дорог, в том числе проезжей части на улице Советской Армии. Специалисты отметили, что обновление подходит к финалу.

Из-за непогоды на некоторое время приостановили ремонт. Вернулись к работе вечером 26 июля 2022 года. По данным городской администрации, рабочим подрядной организации пришлось ждать больше суток после недавнего ливня, чтобы возобновить укладку асфальтобетонной смеси, так как для этого покрытие должно быть сухим и чистым. За соблюдением всех требований организован строжайший контроль.

Ремонт ведут сразу на двух участках улицы Советской Армии(в границах улиц Промышленности и Антонова-Овсеенко), общая протяженность которых около 4,5 км.

Дорожное полотно отремонтируют методом больших «карт» по всей ширине проезжей части. Площадь территории составляет 35 тысяч квадратных метров.

Всего в этом году планируют обновить не менее 35 участков - в областном центре реализуют национальный проект «Безопасные качественные дороги». В целом в Самаре генподрядчики уже привели в порядок 19 объектов общей протяженностью более 30 км.

В числе объектов, на которых ремонт завершен, еще один участок улицы Советской Армии – от дома № 298 до улицы Ново-Садовой. Здесь в нормативном состоянии 1,68 км проезжей части.